Дженнифер Энистон хочет отсудить у Брэда Питта 100 миллионов долларов
Не успел актер отойти от судебных тяжб с Анджелиной Джоли, как финансовые претензии ему предъявила другая бывшая.
Брэду Питту нужно опять идти в суд. Не успели завершиться судебные разбирательства артиста с его бывшей женой Анджелиной Джоли, как на него собирается подать иск друга бывшая, сообщает Рамблер.
Дело касается продюсерской компании Plan B, которую тогдашняя пара основала в 2001 году. Через 4 года, после развода с Дженнифер, Брэд стал ее единоличным владельцем. Сейчас артист решил продать компанию, и Энистон тоже заявила о правах на эти деньги, предъявив иск на сумму в сто миллионов долларов.
«Дело не только в деньгах, но и в принципе. Дженнифер была соавтором, основателем Plan B. Хотя технически проект был передан Брэду, Энистон не получила положенного, хотя создавала компанию с нуля», — ввел в курс истории близкий к актрисе источник.
Компания Plan B принимала участие в работе над такими лентами, как «Троя», «Отступники», «Пипец»,«Чарли и шоколадная фабрика», «Ешь, молись, люби» и других.
О решении Питта продать компанию стало известно в октябре. Причины такого решения актера не сообщаются.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Дженнифер Энистон хочет отсудить у Брэда Питта 100 миллионов долларов
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