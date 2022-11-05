WSJ: США обязаны забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане

Публицист Томас Дэнс написал колонку для издания The Wall Street Journal, где предложил администрации Вашингтона отнять у России остров Врангеля.

5 ноября колумнист Томас Дэнс опубликовал статью для газеты WSJ, где публично заявил, что правительство России якобы незаконно удерживает контроль над островом Врангеля с 1924 года, который расположен в Северном Ледовитом океане. По мнению Дэнса, Соединённые Штаты законно претендуют на эти территории.

Также Томас Дэнс отметил, что Россия могла разместить свою военную базу на острове Врангеля, которая представляет смертельную опасность для США.