Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в клубе «Полигон»

Александр Лукашенко адресовал Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме.

Вечером 5 ноября стало известно, что Александр Лукашенко направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину, в которой президент Беларуси выражает сожаление в связи с трагедией в ночном клубе "Полигон". По словам Лукашенко, он сам и весь белорусский народ крайне опечалены новостью о гибели людей в России.

В субботу в костромском ночном клубе "Полигон" произошёл пожар, в результате которого погибло 15 человек. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя, который является 23-летним экс-участником спецоперации в Украине.