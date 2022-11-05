Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в клубе «Полигон»
2022-11-05 17:29
Александр Лукашенко адресовал Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме.
Вечером 5 ноября стало известно, что Александр Лукашенко направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Путину, в которой президент Беларуси выражает сожаление в связи с трагедией в ночном клубе "Полигон". По словам Лукашенко, он сам и весь белорусский народ крайне опечалены новостью о гибели людей в России.
В субботу в костромском ночном клубе "Полигон" произошёл пожар, в результате которого погибло 15 человек. Полицейские задержали предполагаемого поджигателя, который является 23-летним экс-участником спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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