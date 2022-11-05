Российский депутат Федот Тумусов уверен, что Москва должна восстановить контроль России над Аляской.

5 ноября депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов отреагировал на публикацию в американской газете The Wall Street Journal, где автор статьи предлагает правительству Соединённых Штатов отнять у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, поскольку там могут быть российские военные базы, угрожающие безопасности США.

Тумусов подчёркивает, что остров Врангеля является исконно российскими территориями, однако Россия может восстановить свой контроль над Аляской, поскольку данные земли вошли в состав американского государства незаконно.