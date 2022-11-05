МЧС опровергли информацию о 15 погибших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме

ГУ МЧС России по Костромской области опровергло информацию о 15 погибших при трагедии в ночном клубе «Полигон» в Костроме.

5 ноября заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Греков в своём официальном пресс-релизе заявил, что информация об увеличении числа погибших при пожаре в одном из развлекательных заведений в городе Костроме до 15 человек является недостоверной.

Греков заявил, что на месте произошедшей этой ночью трагедии в костромском ночном клубе «Полигон» были обнаружены тела 13 жертв, ещё 4 посетителей получили ранения различной степени тяжести.