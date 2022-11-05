Болгария после отказа от услуг «Газпрома» начала получать газ из Норвегии
Болгария диверсифицирует поставки газа. София полностью отказалась от российского сырья. Газ в Болгарию поступает из Азербайджана, а теперь и из Норвегии (через греческие порты).
В 2024 году должен быть введен в эксплуатацию новый терминал СПГ в Александруполисе на востоке Греции, где Болгарии принадлежит 20% акций.
Болгария впервые получила норвежский сжиженный газ. Танкер прибыл на греческий СПГ -терминал под Афинами. Его приветствовали министры транспорта и энергетики Болгарии Христо Алексиев и Розен Христов.
Это еще один шаг в диверсификации поставок природного газа в Болгарию, которая с апреля полностью отказалась от российского газа. Теперь кроме азербайджанского газа Болгария получает топливо и из других источников, что позволило Софии снизить цены на газ на 47%.
В ходе визита в Грецию болгарская делегация, в состав которой также входили руководители операторов "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", обсудила дальнейшее сотрудничество с Афинами в сфере энергетики и транспортировки газа.
В 2024 году должен быть введен в эксплуатацию новый терминал СПГ в Александруполисе на востоке Греции, где Болгарии принадлежит 20%. Новый терминал облегчит транспортировку азербайджанского газа на запад по трансадриатическому газопроводу и позволит осуществлять поставки по газовому коридору Север-Юг.
Опубликовано: Николай Скира
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