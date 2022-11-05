Издание Guancha опубликовало статью, в котором происходит разбор заявления Владимира Зеленского, отказавшегося от участия в саммите G20 в случае, если там будет Владимир Путин.

В субботу читатели китайской газеты& Guancha проанализировали заявление Владимира Зеленского о том, что он отказывается присутствовать на саммите "Большой двадцатки", если Владимир Путин тоже туда поедет. По мнению комментаторов, подобная позиция Зеленского является скрытным сигналом Киева о нежелании прекращать конфликт с Россией в ближайшее время, что может затянуть российскую спецоперацию.

Ряд пользователей новостного портала Guancha выразили уверенность, что Владимиру Зеленскому следовало бы отправиться на встречу глав G20 в Индонезии, поскольку это даст возможность президенту Украины лично поговорить с Путиным, тем самым приблизив окончание боевых действий.