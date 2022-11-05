В Днепре на электроподстанции возник крупный пожар
2022-11-05 17:57
Украинские СМИ сообщили, что на электроподстанции в Днепре возникло крупное возгорание.
5 ноября украинское интернет-издание «Страна», ссылаясь на местные Telegram-каналы, сообщило о крупном пожаре на электроподстанции в Днепре, который стал причиной отключения света в некоторых районах города.
Отмечается, что причиной возгорания на электроподстанции в административном центре Днепропетровской области могла стать техническая неисправность, так как о «прилётах» по Днепру не сообщалось.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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