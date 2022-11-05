CNN: астрономы обнаружили за Солнцем астероид, который угрожает существованию жизни на Земле
Астрономы обнаружили скрывающийся за сиянием Солнца астероид, который может уничтожить все живое на планете.
Американский телеканал CNN сообщил, что международная команда астрономов обнаружила три околоземных астероида, которые скрываются от телескопов в ярком свете Солнца, самый большой из которых может представлять реальную угрозу существованию жизни на Земле.
Астроном Лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги в Вашингтоне Скотт Шеппард рассказал, что обнаруженный астероид «убийца планет» обращается по орбите, которая в будущем может пересечься с земной и уничтожить всё живое на планете, однако в ближайшем будущем небесное тело будет держаться далеко от Земли.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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