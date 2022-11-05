Эмбер Херд удалила свой аккаунт в twitter

Эмбер Херд больше не в Твиттере, через неделю после того, как бывший Илон Маск вступил во владение.

Представители Херд, у которой 5,3 миллиона подписчиков в ее активном аккаунте в Instagram, не сразу ответили на запрос Yahoo Entertainment о комментариях.

Не исчез и Twitter, который бывший владелец Херд, Илон Маск, начал приобретать 28 октября в результате сделки на 44 миллиарда долларов.

Более нескольких знаменитостей заявили, что они берут перерыв или вообще покидают платформу в связи с ее новым владельцем.

Маск заявил, что хочет продвигать свободу слова на платформе и рассмотреть возможность восстановления аккаунтов, которые компания ранее запретила, потому что, например, они распространяли ложную информацию или подстрекали к насилию.

Маск и Херд были романтически связаны сразу после ее разрыва с актером Джонни Деппом в 2016 году, и они стали достоянием общественности в следующем году.

После короткого расставания в конце 2017 года они навсегда прекратили свой роман в феврале 2018 года.

Но они, похоже, оставались дружелюбными, и ее юридическая команда даже включила Маска в список потенциальных свидетелей в ее продолжающейся судебной тяжбе по поводу диффамации с Деппом. Маск не стал давать показания.