DPA: Киев внёс немецкого политика в список террористов за призыв прекратить огонь
2022-11-05 18:38
Глава немецкой политический фракции СДПГ Рольф Мютцених утверждает, что украинское правительство внесло его в список террористов.
5 ноября газета DPA сообщила, что представитель немецкого парламента Рольф Мютцених стал фигурантом перечня террористов, составляемого правительством Украины. По словам Мютцениха, поводом для его добавления в подобный список стал призыв к Киеву и Москве прекратить боевые действия, начав мирные переговоры.
Примечательно, что позднее в тот же день премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер также дал интервью журналистам DPA, где призвал Россию и Украину возобновить переговорный процесс и закончить вооружённый конфликт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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