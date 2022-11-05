Глава немецкой политический фракции СДПГ Рольф Мютцених утверждает, что украинское правительство внесло его в список террористов.

5 ноября газета DPA сообщила, что представитель немецкого парламента Рольф Мютцених стал фигурантом перечня террористов, составляемого правительством Украины. По словам Мютцениха, поводом для его добавления в подобный список стал призыв к Киеву и Москве прекратить боевые действия, начав мирные переговоры.

Примечательно, что позднее в тот же день премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер также дал интервью журналистам DPA, где призвал Россию и Украину возобновить переговорный процесс и закончить вооружённый конфликт.