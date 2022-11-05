Алексей Панин пожаловался, что не может продать свою московскую квартиру

Звезда фильма «Жмурки» хочет купить недвижимость для дочери, и для этого ему надо продать оставшуюся в России жилплощадь, но на нее спроса нет.

Обосновавшийся в Испании Алексей Панин озаботился будущим своей старшей дочери, 15-летней Анны. Она также живет с отцом за границей, сообщает СтарХит.

В Торревьехе девушка нашла друзей, встречается с парнем. Но в маленьком городке ей скучно. «Ей тесно, ей нужен Мадрид. Здесь действительно нечем заняться. Она с удовольствием ходила бы в актерскую студию, занималась бы танцами, но здесь этого нет», — рассказывает Алексей.

В Испании Панин лишился доходов, но придумал, как решить проблему с финансами и обеспечить дочь жильем. "Хочу продать квартиру в Москве, и купить жилье для дочки в Валенсии. Но пока не получается", - поделился артист.

Анна мечтает пойти по стопам отца. «Она хочет быть артисткой. Если бы мы остались в России, тепленькое местечко в театральном училище имени Щукина по блату у нее уже было бы», — считает Алексей.

В Россию, по его словам, в ближайшее время он возвращаться не планирует, а рассчитывает найти себе применение в США.

«В Америке много фильмов снимается, очень большое производство. Я могу играть каких-нибудь русских, поляков, украинцев, выходцев из Восточной Европы. Главное, чтобы был агент», — поделился планами артист.

Но это в будущем. А пока Панин намерен заниматься вопросами воспитания дочери, которой "нужно окончить школу, поступить в высшую школу". "У меня туристическая виза, визы на работу пока нет», — уточнил Панин YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria»