Этого британского миллионера прозвали «аморальным скрягой»

Прозвали «аморальным скрягой» из-за случайно обнаруженной в его доме находке.

Николас родился в небогатой семье и с малых лет мечтал стать миллионером.

Чтобы таковым казаться в школе он рассказывал своим одноклассникам о несуществующих дорогих машинах. Однажды Хоогстратен в разговоре со своими сверстниками соврал о дорогой коллекции марок. Те в свою очередь потребовали от него доказательства.

Николас не растерялся и нанял для кражи марок за копейки мальчишек из соседнего двора.

Спустя время будущий миллионер оставил школу и отправился моряком на флот. Именно в годы, проведенные на корабле, он и собрал основной капитал для открытия своего бизнеса. По словам Николаса главным подспорьем стали - та самая коллекция марок (он ее очень выгодно продал) и экономия в быту.

По слухам Хоогстратен заработал деньги за счет контрабанды.



К 2002 году его капитал насчитывал восемьсот миллионов, а в доме лежали чайные пакетики, использованные несколько раз. Их обнаружили у миллионера при обыске, когда его обвиняли в убийстве. Вот так мир узнал еще одного богатого скрягу.