Певица даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная исполнительница (имеется в виду и коммерческая сфера).

Благодаря своей деятельности Мадонна сколотила приличное состояние - на сегодня его размер составляет восемьсот пятьдесят миллионов долларов.

Но несмотря на такую значимую сумму звезду причисляют к жмотам. Только экономит певица не на себе, если отметить наличие у нее редкого и очень дорого авто Maybach 62S (почти миллион долларов) и целой империи недвижимости.

Кошелек Мадонны всегда плотно закрыт, если дело касается чаевых.

Строго контролируются все действия прислуги и облагаются штрафами, например, разговор по телефону.

Мадонна предпочитает репетировать без включенных кондиционеров даже в жару. Танцоры из ее группы уверены, что делает она это из-за скупости.

Вот пхож Мадонну и менее известный Ханс Роусинг

Обладатель восьми миллионов долларов предпочел ездить на обычной машине - «Ниве».

Богатый скандинавец имел еще одну черту характера, характеризующую его как очень экономного человека - Ханс всегда торгуется в магазинах.