Кошелек Мадонны всегда плотно закрыт, если дело касается чаевых
Певица даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая успешная исполнительница (имеется в виду и коммерческая сфера).
Благодаря своей деятельности Мадонна сколотила приличное состояние - на сегодня его размер составляет восемьсот пятьдесят миллионов долларов.
Но несмотря на такую значимую сумму звезду причисляют к жмотам. Только экономит певица не на себе, если отметить наличие у нее редкого и очень дорого авто Maybach 62S (почти миллион долларов) и целой империи недвижимости.
Кошелек Мадонны всегда плотно закрыт, если дело касается чаевых.
Строго контролируются все действия прислуги и облагаются штрафами, например, разговор по телефону.
Мадонна предпочитает репетировать без включенных кондиционеров даже в жару. Танцоры из ее группы уверены, что делает она это из-за скупости.
Вот пхож Мадонну и менее известный Ханс Роусинг
Обладатель восьми миллионов долларов предпочел ездить на обычной машине - «Ниве».
Богатый скандинавец имел еще одну черту характера, характеризующую его как очень экономного человека - Ханс всегда торгуется в магазинах.
Опубликовано: Антон Райт
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