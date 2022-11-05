Марк Цукерберг без всякого стеснения способен проверить принесенный счет
К 2007 году Марк Цукерберг являлся самым молодым миллиардером. И все благодаря своей разработке - социальной сети Фейсбук.
На сегодня его капитал составляет около восьмидесяти шести миллиардов долларов. Казалось бы, живи на широкую ногу.
Только земля полнится другими слухами: миллиардер посещает недорогие кафе и оставляет обслуживающий персонал без чаевых.
Марк Цукерберг без всякого стеснения способен проверить принесенный счет и пересчитать его на калькуляторе и не оплатить то, что он считает не его.
Так получилось с пятидолларовой бутылкой воды, которую миллиардер отказался оплачивать после обеда в одном из кафе.
По его словам он ее не заказывал. Зато Марк Цукерберг входит в число тех людей, которые постоянно жертвуют большую свою часть доходов на благотворительность и является истинным филантропом.
Виктория Бекхэм:
Что ж, Бэкхем навряд ли можно назвать теми, кто экономит на благо других.
В отличие от старика Уоррена Баффита о Виктории Бэкхем ходят совершенно противоположные слухи. Так, на начало пандемии состоянии Бекхэмов оценивалось более чем в четыреста миллионов долларов.
Это никак не помешало бывшей солистке группы Spice Girls попросить у государства помощи для выплаты заработной платы работникам Victoria Beckham, отправленных в принудительный отпуск .
На что общественность Великобритании отреагировала возмущением.
Люди недоумевали, почему “миллионерша” с недвижимостью, включая свежекупленный пентхаус в Майами и коттедж в Котсволдсе должна использовать деньги налогоплательщиков для решения своих проблем.
О скупости успешной бизнес-леди известно из уст большинства обслуживающего персонала Великобритании. Виктория всегда предпочитает «зажилить» чаевые и те же официанты и горничные уходят от богатой иконы стиля без гроша за свои труды.
Также известно, что миссис Бекхэм лучше выпьет дешевого вина и проедется на общественном транспорте, только чтобы не оплачивать парковку и заправку машины.
Чего не скажешь о ее известном муже Дэвиде, который щедро раздает чаевые и предпочитает вкусно поесть в дорогих ресторанах. За что и получает нагоняй от своей супруги.
Сара Джессика:
Известная по сериалу «Секс в большом городе» актриса Сара Джессика Паркер является обладательнице состояния в девяносто миллионов долларов.
Но несмотря на «большой кошелек» она привыкла во всем экономить. Голливудская дива считает лишним покупать много одежды не только себе, но и своим детям.
Семья обходится вещами, доставшимися от знакомых. Также Паркер сама готовит еду и не считает нужным тратиться на рестораны и кафе.
Опубликовано: Антон Райт
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