Из отеля в польском городе Познань выселяют 250 украинских беженцев

250 беженцев из Украины должны покинуть гостиницу "Икар" в Познани до конца месяца в связи с ремонтом объекта, сообщает o2.pl.

Жители разочарованы, но представители Великопольского воеводского управления заявляют, что никто из этих людей не останется без крыши над головой.

Гостиница "Икар" в Познани — одно из мест, где нашли убежище беженцы из Украины после начала конфликта. Жители Украины надеялись, что смогут дождаться в этом месте, пока в стране не станет безопасно, но вскоре им придется покинуть это место.

Причина? Владелец объекта планирует капитальный ремонт. По данным издания Głos Wielkopolski, всего в отеле "Икар" проживает 250 человек из Украины, в том числе дети и люди с ограниченными возможностями.

"Нам говорят, что мы должны искать квартиру сами или нам предлагают альтернативное жилье за ​​150 км отсюда. Во-первых, это мамы с детьми, люди с ограниченными возможностями, у всех есть своя комната, они могут работать, дети могут учиться, а там мы не знаем, что нас ждет", - цитирует жителей отеля Głos Wielkopolski.

Представители Великопольского воеводского управления подтверждают, что граждане Украины могут проживать в отеле "Икар" лишь до конца ноября.

"Планы по обновлению объекта больше не позволяют ждать с инвестиционными вопросами. Вот почему представители отеля приняли такое решение", - подтверждает Матеуш Дашкевич, пресс-секретарь Великопольского воеводы.