Личная жизнь Леди Гаги очень непростая

По её собственным словам – один человек полностью изменил её. И этим человеком оказался намного старше самой Гаги продюсер, имя которого она отказалась называть.

«Он использовал меня и бросил беременной... Я была для него лишь вещью, и ему не требовалось моего согласия...»

Это произошло, когда Гага только начинала свой путь.

Затем, много лет спустя – когда Стефани уже была на пике славы – у неё был бурный роман с агентом Кристианом Карино.

Пара постоянно появлялась на публике вместе, и в целом – всё выглядело очень мило и позитивно! Но это была лишь обложка...

Кристиан Карино и Леди Гага

Как позже выяснится – Карино оказался ужасно грубым человеком.

Он распускал руки, буквально контролировал каждый шаг Стефани, вплоть до её сценических нарядов!

Именно он выбирал, в чём Гаге «можно» выступать, а в чём нет. А после того, как Гага выступила совместно с Брэдли Купером, Кристиан окончательно потерял контроль над собой...