Более 90% потребности Молдовы в электроэнергии обеспечивает Румыния
2022-11-05 19:30
Глава МИД Румынии Богдан Андреску сообщил, что сейчас его страна обеспечивает более 90% потребностей Румынии в электроэнергии.
Он сказал, что на данный момент в Молдове складывается очень серьезная энергетическая ситуация.
Молдова практически на 100% зависима от поставок газа и электроэнергии. Страна просит у международного сообщества гранты на покупку энергии на свободном рынке.
Андреску также отметил, что Румыния поставляет в Молдову мазут и дрова.
Опубликовано: Светлана Репина
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