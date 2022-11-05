Более 90% потребности Молдовы в электроэнергии обеспечивает Румыния

Глава МИД Румынии Богдан Андреску сообщил, что сейчас его страна обеспечивает более 90% потребностей Румынии в электроэнергии.

Он сказал, что на данный момент в Молдове складывается очень серьезная энергетическая ситуация.

Молдова практически на 100% зависима от поставок газа и электроэнергии. Страна просит у международного сообщества гранты на покупку энергии на свободном рынке.

Андреску также отметил, что Румыния поставляет в Молдову мазут и дрова.