Daily Mail: в Британии беженцы устроили беспорядки из-за отключения света и воды

Беженцы устроили беспорядки в одном из центров содержания мигрантов в Соединённом Королевстве из-за отключения электричества и водоснабжения.

5 ноября британская газета-таблоид Daily Mail сообщила о том, что около 100 беженцев, некоторые из которых были вооружены «различным оружием», устроили беспорядки в одном из центров содержания мигрантов в Миддлсексе, недалеко от аэропорта Хитроу, из-за отключения света и воды в здании.

Отмечается, что на место на место происшествия прибыли правоохранители, а также пожарные и спасатели, чтобы урегулировать данную конфликтную ситуацию с недовольными условиями проживания беженцами.