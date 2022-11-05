Daily Mail: в Британии беженцы устроили беспорядки из-за отключения света и воды
2022-11-05 19:32
Беженцы устроили беспорядки в одном из центров содержания мигрантов в Соединённом Королевстве из-за отключения электричества и водоснабжения.
5 ноября британская газета-таблоид Daily Mail сообщила о том, что около 100 беженцев, некоторые из которых были вооружены «различным оружием», устроили беспорядки в одном из центров содержания мигрантов в Миддлсексе, недалеко от аэропорта Хитроу, из-за отключения света и воды в здании.
Отмечается, что на место на место происшествия прибыли правоохранители, а также пожарные и спасатели, чтобы урегулировать данную конфликтную ситуацию с недовольными условиями проживания беженцами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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