Байден: Они собираются объявить мне импичмент»
2022-11-05 19:36
Президент США Джо Байден во время митинга в колледже MiraCosta заявил, что республиканцы объявят ему импичмент в случае их победы на промежуточных выборах.
При этом Байден отметил, что не понимает, за что ему можно обвинить импичмент.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Ранее издании The Hill сообщало, что консерваторы уже внесли в Конгресс статьи по поводу импичмента президенту.
По их мнению, Байден совершил тяжкие преступления в сферах пограничного контроля, пандемии коронавируса, вывода американских войск из Афганистана.
Опубликовано: Светлана Репина
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