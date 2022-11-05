Байден: Они собираются объявить мне импичмент»

Президент США Джо Байден во время митинга в колледже MiraCosta заявил, что республиканцы объявят ему импичмент в случае их победы на промежуточных выборах.

При этом Байден отметил, что не понимает, за что ему можно обвинить импичмент.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября. Ранее издании The Hill сообщало, что консерваторы уже внесли в Конгресс статьи по поводу импичмента президенту.

По их мнению, Байден совершил тяжкие преступления в сферах пограничного контроля, пандемии коронавируса, вывода американских войск из Афганистана.