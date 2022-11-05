В Литве из-за эмблемы ВДВ на вагонах задержали российские товарные поезда
Литовские пограничники, дежурившие на железнодорожном пункте пропуска "Кибарты", задержали два товарных поезда, следовавших из Калининградской области.
Они заявили, что в двух товарных составах, прибывших изиз Калининградской области четверг и пятницу, 3 и 4 ноября были вагоны с российской военной символикой. Таким образом, вагоны не впустили на территорию Литовской Республики.
Отметич, что под "военной символикой" следует, очевидно, понимать эмблему Воздушно-десантных войск РФ с лозунгом "Никто кроме нас".
По данным Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), в одном из поездов, курсировавших на территории РФ, таких вагонов было три, в другом — два
Эти вагоны было приказано отцепить от сформированных в России составов и вернуть обратно в Калининградскую область.
Отмечается, что поезда следовали из Калининградской области через Литву транзитом в Беларусь.
Опубликовано: Николай Скира
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