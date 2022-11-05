Уроки жизни: психологи выяснили, какие разочарования ждут людей по мере их взросления

Взгляды на жизнь, любовь, цели, духовные ценности и бытовые запросы у всех оказались разными, порой даже противоположными.

Быть взрослым трудно. И по мере того, как мы становимся старше, часто сталкиваемся с суровыми реалиями, о которых в молодости не подозревали.

Психологи в США решили узнать у взрослых людей: какую жесткую правду они узнали, когда стали старше? Ответы оказались очень разнообразными.

Для одних самым трудным аспектом стал самоанализ. Для других - откровение, что его семья на самом деле не так идеальна, как они думали до этого. Разочаровывало то, что профессиональные вложения далеко не всегда оправдывают материальные ожидания - как и жертвы ради родных или друзей.

Для женщин открытием стало, что у общества есть некие стандартные запросы на определенные типы красоты. А если из них выпадаешь - то "виновата" сама. Или что с возрастом женщины вообще становятся незаметными в обществе.

«Можно не совершать ошибок и все равно проигрывать. Это не слабость, это жизнь, - заявила одна из респонденток.- У меня было довольно защищенное детство, так что реальность сильно ударила по мне. Теперь я старше, и я знаю, что жизнь несправедлива, но это не должно быть так — это просто случайность. Вы можете все делать правильно и потерпеть неудачу, а можете делать все неправильно и побеждать».

«Долго и счастливо» встречается очень редко. В большинстве случаев, когда люди вместе, они не очень счастливы, а просто мирятся. Отношения и дружба требуют много работы, и вы должны быть готовы позволить людям уйти, не принимая это на свой счет», - подчеркнула вторая из опрашиваемых.

Примечательно, что взгляды на жизнь, любовь, цели, духовные ценности и бытовые запросы у всех оказались разными, порой даже противоположными.