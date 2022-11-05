Лукашенко признался, что относился к Зеленскому как своему ребёнку
2022-11-05 19:45
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своём отношении к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому до введения Киевом санкций против Минска.
5 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём официальном пресс-релизе честно признался в том, что «как к своему ребёнку относился к Володе Зеленскому», который в ответ на доброту президентского лидера был первым, кто ввёл санкции против Минска.
Лукашенко считает, что данная ситуация связана с несамостоятельностью Киева, который по полученной от американцев через поляков команде ввёл санкционные ограничения против Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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