«Будет стыдно»: Киркоров раскритиковал страны, которые ввели санкции в отношении России
Поп-король сделал такое заявление со сцены в Дубае, где он выступил на концерте в рамках фестиваля Parus.
Филипп Киркоров прилетел в ОАЭ вместе с детьми - Аллой-Викторией и Мартином. В микроблоге он написал, что привез детей к морю на отдых. Кроме того, Филипп Бедросович дал концерт на фестивале в Дубае, сообщает Рамблер.
Прямо со сцены певец раскритиковал недружественные страны, которые ввели санкции в отношении РФ.
«Им будет стыдно об этом вспоминать. А я буду улыбаться, и всех прощу. Мы простим, ведь мы великодушные, красивые. Мы — русские», — подчеркнул король российской эстрады.
Экс-депутат Роман Худяков оценил высказывания певца. Политик считает, что это смелый шаг, тем более, что Филипп Бедросович заговорил об этом в чужой стране.
Худяков признался, что степень уважения к Киркорову послен этого поступка у него стала еще выше.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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