«Будет стыдно»: Киркоров раскритиковал страны, которые ввели санкции в отношении России

Поп-король сделал такое заявление со сцены в Дубае, где он выступил на концерте в рамках фестиваля Parus.

Филипп Киркоров прилетел в ОАЭ вместе с детьми - Аллой-Викторией и Мартином. В микроблоге он написал, что привез детей к морю на отдых. Кроме того, Филипп Бедросович дал концерт на фестивале в Дубае, сообщает Рамблер.

Прямо со сцены певец раскритиковал недружественные страны, которые ввели санкции в отношении РФ.

«Им будет стыдно об этом вспоминать. А я буду улыбаться, и всех прощу. Мы простим, ведь мы великодушные, красивые. Мы — русские», — подчеркнул король российской эстрады.

Экс-депутат Роман Худяков оценил высказывания певца. Политик считает, что это смелый шаг, тем более, что Филипп Бедросович заговорил об этом в чужой стране.

Худяков признался, что степень уважения к Киркорову послен этого поступка у него стала еще выше.