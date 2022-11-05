Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что относился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому как к сыну.

Он также отметил, что именно Украина под руководством Зеленского первой ввела санкции против Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что он не посылал на Украину белорусских военных и не собирается этого делать, поэтому Киев не должен на него обижаться.

Белорусский лидер считает, что Украина ввела санкции против Беларуси по команде США через Польшу, а сама республика просто выполняет союзнические договоренности с Россией.