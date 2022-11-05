Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к сыну
2022-11-05 20:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что относился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому как к сыну.
Он также отметил, что именно Украина под руководством Зеленского первой ввела санкции против Беларуси.
Лукашенко подчеркнул, что он не посылал на Украину белорусских военных и не собирается этого делать, поэтому Киев не должен на него обижаться.
Белорусский лидер считает, что Украина ввела санкции против Беларуси по команде США через Польшу, а сама республика просто выполняет союзнические договоренности с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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