Мигранты в британском центре временного содержания устроили драку с поножовщиной
2022-11-05 20:15
В британском центре временного содержания мигрантов в Хармондсворте около 100 человек, вооруженных ножами, устроили бунт.
Сообщается, что в центре отключили электроэнергию, одновременно прекратилась подача воды, что и возмутило мигрантов.
На место выехали полиция, пожарные и спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что в стране вышел из-под контроля миграционный кризис.
Опубликовано: Светлана Репина
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