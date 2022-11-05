Мигранты в британском центре временного содержания устроили драку с поножовщиной

APS
2022-11-05 20:15

В британском центре временного содержания мигрантов в Хармондсворте около 100 человек, вооруженных ножами, устроили бунт.

Сообщается, что в центре отключили электроэнергию, одновременно прекратилась подача воды, что и возмутило мигрантов.

На место выехали полиция, пожарные и спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что в стране вышел из-под контроля миграционный кризис.

Опубликовано: Светлана Репина