Детские травмы и ужасные сплетни о Леди Гага

Подростком будущая звезда страдала, что она пухленькая и у нее низкий рост, ей хотелось быть похожей на моделей из журнала.

Леди Гага сегодня мировая величина: клипы певицы набирают миллиарды просмотров. Но в жизни звезды есть и темные пятна. Более того, они относятся к такому нежному периоду, как юность.

Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (это настоящее имя Леди Гаги) родилась в обеспеченной семье итальянского ресторатора. Девочка росла и училась в Нью-Йорке, её детство в целом можно назвать безмятежным.

А вот подростком Стефани очень переживала из-за внешности. В частности, ее беспокоил вес. Особо полной она не была, но и не была высокой: рост певицы 155 см. Тогда как в моде были и остаются длинноногие красавицы без грамма лишнего жира.

«У меня была истерика из-за внешности, я могла сутками не есть. Были пищевые срывы, депрессия... Я хотела быть высокой, стройной моделью, а не низкой и пухлой итальянской девушкой», - признавалась в интервью звезда.

Вокруг Леди Гаги всегда много слухов, причем от некоторых мурашки по коже. К примеру, обсуждалась причастность звезды к смерти Лины Морганы ( Алины Короглуевой, автора-исполнителя из России, которая стала звездой США).

Гага и Лина долго работали вместе у одного продюсера. Хотя они не выступали дуэтом, их связь была тесной. Гага даже написала для подруги несколько песен! В целом карьера Короглуевой в США развивалась стремительно, про неё даже хотели запустить сериал. Но однажды по непонятным причинам Лина решила «покончить со всем», и шагнула вниз с высоты восьмого этажа...