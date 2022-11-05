Le Figaro: французские солдаты в Румынии мерзнут и голодают

Издание Le Figaro сообщает, что французские солдаты, которые находятся на базе НАТО в Румынии, живут в ужасных условиях.

Журналисты ссылаются на информацию депутатов от партии «Непокоренная Франция» Орельяна Сантула и Бастьяна Лашо о том, что французские солдаты голодают и мерзнут.

Политики утверждают, что палатки французских солдат не обогреваются, а кормят военных очень плохо. Они говорят и об антисанитарии и даже о постельных клопах.

Депутаты напоминают, что это не боевое задание, а оборонительная миссия сдерживания, поэтому условия должны быть нормальными.