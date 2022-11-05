Le Figaro: французские солдаты в Румынии мерзнут и голодают
2022-11-05 20:26
Издание Le Figaro сообщает, что французские солдаты, которые находятся на базе НАТО в Румынии, живут в ужасных условиях.
Журналисты ссылаются на информацию депутатов от партии «Непокоренная Франция» Орельяна Сантула и Бастьяна Лашо о том, что французские солдаты голодают и мерзнут.
Политики утверждают, что палатки французских солдат не обогреваются, а кормят военных очень плохо. Они говорят и об антисанитарии и даже о постельных клопах.
Депутаты напоминают, что это не боевое задание, а оборонительная миссия сдерживания, поэтому условия должны быть нормальными.
Опубликовано: Светлана Репина
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