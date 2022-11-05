Легендарный тренер Татьяна Тарасова опять попала в больницу

В «Ледниковом периоде» председателя жюри вновь подменит ее коллега Елена Чайковская.

Заслуженный тренер, председатель судейской коллегии "Ледникового периода" Татьяна Тарасова опять почувствовала себя неважно, и попала в больницу, сообщает КП.

Очередной, восьмой выпуск шоу, был снят с новым партнером Евгении Медведевой, который заменил Даню Милохина, - с Федором Федотовым.

Понадобилась замена и Татьяне Анатольевне. Ее место в жюри временно заняла коллега легендарного тренера - Елена Чайковская.

"Татьяна Анатольевна не очень хорошо себя почувствовала, — объяснил во время съемок тренер Илья Авербух. — Вчера была непростая съемка (седьмого выпуска), она сказала, что немного трудновато. Много эмоций, всего много происходит. Но ничего страшного, экстраординарного. Мы благодарны Елене Анатольевне Чайковской за поддержку И всегда ждем Татьяну Анатольевну".

Тарасова по телефону подтвердила, что опять в клинике. Как долго она пробудет в больнице, и что именно беспокоит тренера, не сообщается.

Как уточняет издание, седьмой выпуск шоу, который Тарасова отработала, появится в эфире 26 ноября.