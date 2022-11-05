Байдена обвинили в оскорблении американцев
2022-11-05 20:31
Сенатор от Демократической партии США Джо Манчин считает, что Джо Байден оскорбил граждан США.
По мнению сенатора, заявления президента о планах по закрытию угольных электростанций в стране ради развития альтернативных источников энергии и производства полупроводников было оскорбительным для американцев.
Манчин напомнил, что в этом случае большое количество людей потеряют рабочие места в угольной промышленности.
Он призвал Байдена извиниться перед людьми, которые уже потеряли работу в этой отрасли.
Опубликовано: Светлана Репина
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