Байдена обвинили в оскорблении американцев

Сенатор от Демократической партии США Джо Манчин считает, что Джо Байден оскорбил граждан США.

По мнению сенатора, заявления президента о планах по закрытию угольных электростанций в стране ради развития альтернативных источников энергии и производства полупроводников было оскорбительным для американцев.

Манчин напомнил, что в этом случае большое количество людей потеряют рабочие места в угольной промышленности.

Он призвал Байдена извиниться перед людьми, которые уже потеряли работу в этой отрасли.