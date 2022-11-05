Додик: Запад не смог достичь своих целей на Украине и «разорвать Россию»
2022-11-05 20:36
Лидер Сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Запад не добился успеха на Украине и не смог «разорвать Россию».
По его словам, теперь западные страны пытаются добиться максимального успеха на Балканах.
Додик рассказал, что косовары пытаются деморализовать сербов при поддержи зарубежных центров силы, однако им дают жесткий отпор.
Он также считает, что Запад требует от Украины быстрых успехов, чтобы завладеть ресурсами России.
Опубликовано: Светлана Репина
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