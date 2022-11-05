Хэтэуэй заплакала обсуждая насилие в ее новом фильме

Энн Хэтэуэй становится эмоциональной, обсуждая жестокое обращение с детьми, изображенное в новом фильме "Время Армагеддона".

Энн Хэтэуэй снялась в "Время Армагеддона", полуавтобиографической драме сценариста и режиссера Джеймса Грея о совершеннолетии о привилегиях, религии, расе и взрослении (и попадании в большие неприятности) в еврейско-американской семье в начале 1980-х годов в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Насилие, на которое ссылается Хэтуэй, происходит во время жестокого эпизода, в котором отец избивает ребенка ремнем в ванне.

И хотя "порка ремнем" была довольно распространенным явлением в то время, это не облегчило съемку сцены для актера Джереми Стронга или Хэтэуэй, которые сами являются родителями.

Хэтэуэй стала заметно эмоциональной и заплаканной, когда Стронг обсуждал с коллегами чувствительный характер фильма и изображение жестокого обращения с детьми.