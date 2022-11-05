Боррель: международное сообщество должно ответить на испытания ракет КНДР

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал мировое сообщество отреагировать на испытания ракет в Северной Корее.

5 ноября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель от имени всех стран-участниц ЕС в официальном пресс-релизе заявил о том, что мировое сообщество не должно оставлять без ответа участившиеся испытания ракет в Корейской Народно-Демократической Республике.

Боррель считает, что действия Пхеньяна требуют решительного и единого ответа международного сообщества, а также подчеркнул необходимость исключить возможность приобретения материалов, знаний и финансов для поддержки оружейных программ Северной Кореей.