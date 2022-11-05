В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
2022-11-05 21:05
Украинские информагентства сообщают, что в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии.
В субботу вечером РИА Новости сообщили, что в Telegram-канале украинского информагентства УНИАН сообщили, что экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева.
Издание публикует видео из местных Telegram-каналов с неосвещенными многоэтажками украинской столицы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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