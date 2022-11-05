«Зал-то маловат»: после концерта на Кипре иноагента Галкина затравили хейтеры

Публике не понравилось как само выступление артиста, так и место его проведения.

46-летний шоумен Максим Галкин, признанный в РФ иноагентом, продолжает свой гастрольный тур. На этот раз муж Аллы Пугачевой выступил в Лимассоле на Кипре, сообщает Экспресс газета.

Максим Александрович в микроблоге признался, что остался в восторге от выступления.

«Спасибо, дорогие зрители гостеприимного Лимассола. До сих пор в отличном настроении от встречи с вами. Спасибо за цветы и смех», — написал артист.

Но в ответ пользователи Сети завалили шоумена негативными комментариями. Многие вспомнили, что Галкин в России блистал на «главной кнопке страны», пользовался любовью и восхищением публики.

А сегодня артист вынужден колесить по непонятным местам, получая за это небольшие деньги. Кроме того, многие считают, что Галкин вдали от Родины стал терять фирменное чувство юмора.

«Дома собирал огромнейшие залы, выступал на федеральных каналах, а там...», «Стал никому не нужен», «Зал-то маловат. Докатился до уровня сельских ДК»,— высказались злопыхатели.

Сам Галкин признался, что его не особо волнует мнение критиков, особенно из РФ. Максим Александрович признался, что он намерен остаток своих дней провести в гостеприимном Израиле.