Дауни-младший вдохновил Бентли на преодоление героиновой зависимости
Звезда "Йеллоустоуна" Уэс Бентли говорит, что Роберт Дауни-младший вдохновил его на преодоление героиновой зависимости: "Это спасло меня".
В беседе с Page Six Бентли рассказал, как откровенность Дауни о его прошлом употреблении наркотиков вдохновила его на то, чтобы завязать.
Для Бентли, который начал употреблять наркотики после своей прорывной роли в фильме 1999 года "Красота по-американски", Дауни послужил примером того, что может быть возможным.
Как и Дауни, злоупотребление психоактивными веществами привело Бентли к столкновениям с законом.
В 2008 году актер, которому сейчас 44 года, был арестован за хранение героина. Хотя за его последующим назначенным судом лечением последовал рецидив, звезда "Голодных игр" успешно протрезвел год спустя.
С середины 90-х по 2001 год 57-летнего Дауни много раз арестовывали по обвинению в употреблении наркотиков, в результате чего он почти год провел в Калифорнийском наркологическом центре и тюрьме штата.
Несмотря на предыдущий цикл реабилитации и рецидивы, звезда "Железного человека" с 2003 года не употребляет наркотики, и в процессе этого он вернулся к карьере.
Опубликовано: Илья Крылов
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