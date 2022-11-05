Украина хочет создать флот морских беспилотников
2022-11-05 21:58
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в стране будет создан флот морских беспилотников.
По его мнению, эту идею поддержат миллионы людей, тем более, что все уже видели, как это работает.
Зеленский подчеркнул, что морские БПЛА нужны исключительно для защиты украинской морской акватории.
Он уточнил, что Украине не претендует на чужое.
Опубликовано: Светлана Репина
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Медицинские банки польза или бредовая идея для лечения
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена