Отставной американский разведчик Скотт Риттер обвинил Польшу в попытках втянуть блок НАТО в украинский конфликт.

5 ноября офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своём интервью для Judging Freedom заявил, что европейские страны всерьёз обеспокоены тем, что Польша может стать причиной втягивания Североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Также Риттер отметил, что в странах Европы никто не желает отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Донбассе, в то время как от 10 до 30 тысяч поляков участвуют в боевых действиях, сражаясь за Украину.