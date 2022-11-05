Американский разведчик Риттер: Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине
2022-11-05 22:00
Отставной американский разведчик Скотт Риттер обвинил Польшу в попытках втянуть блок НАТО в украинский конфликт.
5 ноября офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своём интервью для Judging Freedom заявил, что европейские страны всерьёз обеспокоены тем, что Польша может стать причиной втягивания Североатлантического альянса в конфликт на Украине.
Также Риттер отметил, что в странах Европы никто не желает отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на Донбассе, в то время как от 10 до 30 тысяч поляков участвуют в боевых действиях, сражаясь за Украину.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Непредсказуемость смерти: 34-летнюю работницу подмосковного крематория она настигла в ДТП
Медицинские банки польза или бредовая идея для лечения
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек
Причины, по которым человек постоянно испытывает чувство голода
American Thinker: организации Сороса тайно управляют США вместо Байдена