Шольц заявил о недопустимости применения ядерного оружия в Украине
2022-11-05 22:06
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что применения ядерного оружия в украинском конфликте является недопустимым.
5 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём официальном-пресс высказал своём мнение о том, что использование ядерного оружия в Украине является той чертой, которую нельзя переходить.
Шольц также призвал Российскую Федерацию «чётко заявить» о том, что Вооружённые силы РФ не намерены использовать оружие массового поражения в ходе спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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