Шольц заявил о недопустимости применения ядерного оружия в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что применения ядерного оружия в украинском конфликте является недопустимым.

5 ноября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём официальном-пресс высказал своём мнение о том, что использование ядерного оружия в Украине является той чертой, которую нельзя переходить.

Шольц также призвал Российскую Федерацию «чётко заявить» о том, что Вооружённые силы РФ не намерены использовать оружие массового поражения в ходе спецоперации.