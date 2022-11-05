Самая большая атомная подлодка ВМС США с 200 ядерными боеголовками вошла в Средиземное море

Атомная подводная лодка USS Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземное море, сообщает Reuters.

"Визит USS Rhode Island в порт Гибралтара укрепляет нашу неустанную преданность нашим союзникам и партнерам в регионе", — сказал капитан Джон Крэддок, командующий оперативной группой 69.

Подводная лодка USS Rhode Island (SSBN 740) класса "Огайо" прибыла к побережью Гибралтара 1 ноября. В ВМС США подчеркивают, что такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке европейских союзников.

В последний раз атомная подводная лодка ВМС США посещала порт Гибралтара в июне 2021 года — USS Alaska (SSBN 732).

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, субмарина может оставаться незамеченной под водой многие месяцы, но ее приход в Гибралтар — это сигнал из США Владимиру Путину. По некоторым данным, на борту находится от 150 до 200 ядерных боеголовок.

Запад убежден, что именно сила этой подводной лодки может заставить Россию отказаться от возможной ядерной эскалации на Украине.

USS Rhode Island является крупнейшей в Америке подводной лодкой класса "Огайо" с баллистическими ракетами.

Эти типы субмарин гибки в эксплуатации и способны к длительной работе в акватории и непрерывному патрулированию. Они являются высокоэффективным компонентом сил ядерного сдерживания США.