Врач Антонио Куэва назвал 3 привычки, которые помогают похудеть после 40 лет
2022-11-05 22:40
Доктор Антонио Куэва из Renew Bariatrics назвал три привычки, которые меняют жизнь после 40 лет и помогают похудеть.
Первая – это здоровое питание, отказ от сладких напитков, алкоголя и полуфабрикатов. Вместо них в рацион нужно добавить фрукты, овощи, полезные жиры, цельные зерна и нежирный белок.
Вторая привычка – придумать для себя режим занятий спортом и придерживаться его. Это единственный способ избавиться от жира на животе.
Третья привычка – найти причины стресса и способы борьбы с ним. Когда люди испытывают стресс, они едят больше и набирают вес.
Опубликовано: Светлана Репина
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