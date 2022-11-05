Врач Антонио Куэва назвал 3 привычки, которые помогают похудеть после 40 лет

Доктор Антонио Куэва из Renew Bariatrics назвал три привычки, которые меняют жизнь после 40 лет и помогают похудеть.

Первая – это здоровое питание, отказ от сладких напитков, алкоголя и полуфабрикатов. Вместо них в рацион нужно добавить фрукты, овощи, полезные жиры, цельные зерна и нежирный белок.

Вторая привычка – придумать для себя режим занятий спортом и придерживаться его. Это единственный способ избавиться от жира на животе.

Третья привычка – найти причины стресса и способы борьбы с ним. Когда люди испытывают стресс, они едят больше и набирают вес.