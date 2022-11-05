В Беларуси отвязали от доллара коммунальные тарифы и цены на услуги ЖКХ
Власти Беларуси своим указом отменили привязку индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги к доллару.
5 ноября на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь появился обновлённый документ постановления Совета Министров о порядке индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, подписанный белорусским премьер-министром Романом Головченко.
Согласно данному документу, изменения коснутся лишь юридических лиц, пользующихся коммунальными услугами, для которых теперь индексация цен на услуги ЖКХ будет проводиться с учётом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте при превышении курса в 75 российских рублей за доллар..
Опубликовано: Диана Мудреченко
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