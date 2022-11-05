Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
2022-11-05 23:06
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение на ЗАЭС в Энергодаре полностью восстановлено.
5 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что специалистами были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ Запорожской АЭС.
Гросси также добавил, что после завершения ремонтных работ восемь работающих аварийных дизель-генераторов на атомной станции в Энергодаре были отключены и переведены в режим ожидания.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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