Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение на ЗАЭС в Энергодаре полностью восстановлено.

5 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что специалистами были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ Запорожской АЭС.

Гросси также добавил, что после завершения ремонтных работ восемь работающих аварийных дизель-генераторов на атомной станции в Энергодаре были отключены и переведены в режим ожидания.