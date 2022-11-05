В Крыму загорелось кафе на горе Ай-Петри в посёлке Охотничье

Очевидцы сообщают, что на на горе Ай-Петри в крымском посёлке Охотничье произошёл мощный пожар.

В субботу ночью, 5 ноября 2022 года, ряд крупных Telegram-канало, со ссылкой на очевидцев, сообщили о возгорании кафе и хозпостроек, которые расположены вокруг заведения, на горе Ай-Петри в посёлке Охотничье в Крыму.

На данный момент представители высшего руководства Крыма не дали официальных комментариев. Масштаб разрушений и число возможных жертв при пожаре на Ай-Петри устанавливается.