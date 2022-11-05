Бывший американский разведчик рассказал, как Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине
2022-11-05 23:29
Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша может втянуть НАТО в украинский конфликт.
По его словам, в Европе никто не хочет отправлять на Украину своих военных. Он также отметил, что для отправки военнослужащих у НАТО нет необходимой инфраструктуры.
Бывший разведчик считает, что сейчас солдаты Альянса на смогут противостоять тяжелой бронетехнике и ПВО.
При этом Риттер отметил, что Польша проявляет энтузиазм, а на Украине уже участвуют в боевых действиях 10-30 тысяч польских солдат.
Опубликовано: Светлана Репина
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