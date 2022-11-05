Бывший американский разведчик рассказал, как Польша втягивает НАТО в конфликт на Украине

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша может втянуть НАТО в украинский конфликт.

По его словам, в Европе никто не хочет отправлять на Украину своих военных. Он также отметил, что для отправки военнослужащих у НАТО нет необходимой инфраструктуры.

Бывший разведчик считает, что сейчас солдаты Альянса на смогут противостоять тяжелой бронетехнике и ПВО.

При этом Риттер отметил, что Польша проявляет энтузиазм, а на Украине уже участвуют в боевых действиях 10-30 тысяч польских солдат.