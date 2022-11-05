Диетолог Лиза Ричардс назвала 3 продукта для борьбы с повышенным давлением
2022-11-05 23:55
Давление повышается по многим причинам, от нездорового образа жизни и генетики до заболеваний. Диетолог Лиза Ричардс, создатель Candida Die, назвала 3 продукта, которые помогают бороться с повышенным давлением.
Первый из них – льняное семя. Это отличный источник клетчатки, которая улучшает здоровье кишечника, выводит токсины и снижает уровень холестерина.
Второй – грецкие орехи, богатые омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Они снижают риск заболеваний сердца и инсульта.
Третий продукт – йогур, который содержит кальций. Он способствует нормальному сокращению сердечной мышцы и снижает риск повышенного давления
Опубликовано: Светлана Репина
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