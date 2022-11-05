Диетолог Лиза Ричардс назвала 3 продукта для борьбы с повышенным давлением

Давление повышается по многим причинам, от нездорового образа жизни и генетики до заболеваний. Диетолог Лиза Ричардс, создатель Candida Die, назвала 3 продукта, которые помогают бороться с повышенным давлением.

Первый из них – льняное семя. Это отличный источник клетчатки, которая улучшает здоровье кишечника, выводит токсины и снижает уровень холестерина.

Второй – грецкие орехи, богатые омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Они снижают риск заболеваний сердца и инсульта.

Третий продукт – йогур, который содержит кальций. Он способствует нормальному сокращению сердечной мышцы и снижает риск повышенного давления