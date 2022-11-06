Зачем цветоводы советуют поливать спатифиллум водкой

Оказывается алкоголем балуются не только люди, но и растениям он бывает приятен. Водка, например, способна стимулировать процесс цветения спатифиллума.

Польза водки для растений

Водка состоит из этилового спирта и воды. Специальные ферменты делают из этанола этилен, а это - растительный гормон стресса.

Он вырабатывается в природе растениями, когда возникают неблагоприятные условия. Этилен стимулирует рост, ускоряя развитие корней и формирование бутонов.

Гормон, поступающий при поливе водкой, не требует у растения затрат на его выработку. И это, конечно же, большой плюс.

Когда спатифиллуму нужна водка

Растение начинает плохо расти, хотя внешне выглядит вполне хорошо. Водка поможет активировать рост и ускорит развитие, но только не в фазу цветения.

Цветущий спатифиллум быстро начнет увядать под действием этанола.

Как напоить "Женское счастье" водкой

Спатифиллум в народе называют Женским счастьем. Приготовить раствор для полива несложно. Нужен стакан чистой отстоявшейся воды, столовая ложка водки.

Полив делается по влажной почве. Первые цветки появляются иногда уже после единственного полива. Можно подлить водочки еще через пару недель.

Если результата не будет, значит нужно разбираться в причинах дальше. Иногда замедление роста может указывать на заболевание.

Стимулировать рост таким образом можно и у других растений. Но важно не перестараться: поливов должно быть максимум два.