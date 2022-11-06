New York Times: В Украине готовится полная эвакуация Киева

В Украине могут начать эвакуировать жителей столичного города Киев, пишут западные СМИ.

По сообщению авторитетного американского издания The New York Times, в столице Украины может начаться эвакуация жителей.

Это связывают с нехваткой электроэнергии, ведь в ходе российских ударов была практически уничтожена энергетическая инфраструктура страны.

На данный момент в нормальном режиме функционирует лишь чуть больше половины от объектов инфраструктуры.

"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения”, — заявил директор департамента муниципальной безопасности Киева Роман Ткачук.

Как сообщает NYT, система энергоснабжения города может быть выведены из строя. При таком развитии событий за 12 часов до отключения власти города начнут эвакуацию.