Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к собственному сыну
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации рассказал, в том числе, о своем отношению к происходящему в Украине, сообщает БелТА.
Он также добавил, что "американцы, воспользовавшись действиями поляков, приказали украинцам ввести санкции".
Главу белорусского государства поблагодарили за наведение порядка в ценах. Лукашенко заверил, что внутреннему рынку не грозит дефицит и пустые полки, несмотря на опасения некоторых бизнесменов.
На вопрос об участии в конфликте в Украине он подчеркнул, что Беларусь не планирует посылать своих солдат воевать.
"Нам там в Украине делать нечего. Нам незачем посылать туда людей воевать", - заявил он.
Лукашенко добавил, что "повторял это тысячу раз".
"Вы видели мою позицию по Украине. Я ничего там не делал. И первыми, кто ввел против нас санкции, был Киев и Володя Зеленский. Я относился к нему как к собственному ребенку. Они даже не хотят с нами разговаривать. И на нас наложили санкции. Почему? Потому что они не независимы. Инструкцию полякам передали американцы", - сказал президент Беларуси.
Он также назвал украинцев "родственниками" белорусов и предложил им убежище в своей стране
Политик также заявил, что не понимает претензий Украины к нему. Он пояснил, что Беларусь "только выполняет союзнические договоренности с Россией".
Опубликовано: Николай Скира
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