Washington Post: Белый дом призывает Киев заявить о готовности к переговорам с Россией

Администрация президента Джо Байдена неофициально призывает украинские власти заявить о готовности к переговорам с Россией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на The Washington Post.

Кроме того, Белый дом требует от Киева отказаться от публично продемонстрированного постулата о том, что участие в мирных переговорах станет возможным после отстранения президента Владимира Путина от власти.

Источник пишет, что предложения официальных лиц США не направлены на принуждение Украины к переговорам, а рассчитаны как попытка сохранить Киеву поддержку других стран, избиратели которых опасаются перспективы поддержки конфликта, который может продолжаться годами, отмечает издание.

Как сообщает The Washington Post, переговоры иллюстрируют сложную позицию администрации Байдена по Украине. Официальные лица США публично заявляют о своей поддержке Киева крупными суммами "до тех пор, пока это необходимо", надеясь при этом урегулировать восьмимесячный конфликт, который нанес серьезный ущерб мировой экономике и вызвал страх перед ядерной войной.

Официальные лица США разделяют оценку своих украинских партнеров о том, что "Путин пока не относится к переговорам серьезно", но признают, что подписанный в начале октября президентом Владимиром Зеленским указ о невозможности переговоров с Путиным вызвал обеспокоенность в Европе, Африке и Латинской Америке, где последствия конфликта в виде роста цен на продовольствие и энергию ощущаются наиболее остро, пишет издание.

"Усталость от отношений с Украиной — реальная ситуация для некоторых наших партнеров", — цитирует WP одного американского чиновника.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу во время визита в Киев, что поддержка Вашингтоном Украины останется "непоколебимой" после выборов в конгресс, которые состоятся в следующий вторник.